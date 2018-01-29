Hande Fırat'tan Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya sert tepki

İstanbul Kadıköy'de bir genç kızın yolda yürürken yumruklu saldırıya uğradığı görüntü, CNN Türk spikeri Hande Fırat'ı kızdırdı.

TEPKİ GELİNCE TUTUKLANMIŞTI

Saldırı sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan şahıs, gelen tepkiler üzerine tutuklanmıştı. İzleyenlerin kanını donduran olay CNN Türk ekranlarında gündeme geldi.

"ALLAH AKIL SAĞLIĞI VERSİN"

Programda saldırgana sert sözlerle yüklenen Hande Fırat, "Allah akıl sağlığı, ruh sağlığı versin. Korkunç bir görüntü. Böyle şey mi olur? Bu genelde oluyor ama biliyorsunuz." dedi.

HAMİLE KADINA TEKME ATILMASINA DA KIZMIŞTI

Fırat, bir süre önce de yanında bebeği bulunan kadına defalarca tekme atılmasına isyan etmişti. Fırat, "Bazen sessiz kalıp protesto etmek istiyorum. Böyle bir şey yok. Hasta dolu. Gerçekten ruh hastası dolu" demişti.

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