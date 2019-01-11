Hande Erçel'in babası kim mesleği ne kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2 gün önce durumu ağırlarşınca hastaneye kaldırılan Aylin Erçel'den kahreden ölüm haberi bugün geldi..

Peki oyuncu Hande Erçel'in annesi neden öldü, hastalığı neydi? Uzun süredir kanser tedavisi gören 2 çocuk annesi Aylin Erçel, tüm tedavi ve önlemlere rağmen hayatını kaybetti.

HABERİ DUYUNCA... Ailenin önemini her fırsatta dile getiren Hande Erçel annesinin durumunun ağırlaştığını haberini alınca apar topar İstanbul'da döndü. Hande Erçel TRT'de yayınlanacak yeni dizisi Halka'nın çekimleri için İstanbul'da dışında bulunuyordu.

Hande Erçel ve babası...

ANNESİ KARDEŞİNE EMANETTİ: Çekimler için şehir dışına giden Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'i tek kardeşi olan Gamze Erçel'e emanet etmişti. İki kardeş annelerine hastalık döneminde hep destek olmuşlardı.

Hande Erçel'in Gamze Erçel adında bir kız kardeşi var.

HER ŞEY GÜZEL OLACAK DİYORDU... Hande Erçel annesinin hastalığı hakkında yaptığı bir röportajda "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." demişti

Hande Erçel'in anneannesi....

HANDE ERÇEL KİMDİR: Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.