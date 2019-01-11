Hande Erçel'in annesinin son paylaşımı yürek burktu

Yeni yayına başlayacak olan ‘Halka’ dizisinin başrol oyuncularından olan Hande Erçel, annesinin sağlık durumu hakkında "İyi haberler bekliyoruz, iyileşecek inşallah" demişti. SABAHA KARŞI VEFAT ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ
Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi kansere yenik düştü. İki gün önce durumu ağırlaşan anne Aylin Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.
SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI! Güzel oyuncu Hande Erçel'in uzun süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel'in sosyal medya hesabı Twitter'dan son olara kızıyla alakalı bir mesajı beğendiği ortaya çıktı.
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