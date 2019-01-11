Hande Erçel'in annesinin son paylaşımı yürek burktu

Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi kansere yenik düştü.

Hande Erçel'in annesinin son paylaşımı yürek burktu

Yeni yayına başlayacak olan ‘Halka’ dizisinin başrol oyuncularından olan Hande Erçel, annesinin sağlık durumu hakkında "İyi haberler bekliyoruz, iyileşecek inşallah" demişti. SABAHA KARŞI VEFAT ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

19
Hande Erçel'in annesinin son paylaşımı yürek burktu

Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi kansere yenik düştü. İki gün önce durumu ağırlaşan anne Aylin Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.

29
Hande Erçel'in annesinin son paylaşımı yürek burktu

ANNESİNE DONÖR OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel, annesinin sağlık durumu hakkında, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik" demişti.

39
Hande Erçel'in annesinin son paylaşımı yürek burktu

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI! Güzel oyuncu Hande Erçel'in uzun süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel'in sosyal medya hesabı Twitter'dan son olara kızıyla alakalı bir mesajı beğendiği ortaya çıktı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro