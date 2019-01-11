Hande Erçel'in annesi kim neden öldü Aylin Erçel hastalığı neydi?

Başarılı oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İki gün önce Aylin Erçel'in durumu çok ağırlaşmıştı ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hande Erçel de dizi çekimlerine ara verip annesinin yanına koşmuştu. Ünlü oyuncu bugün doktorlardan kötü haberi aldı.

HER ŞEY GÜZEL OLACAK DİYORDU... Hande Erçel annesinin hastalığı hakkında yaptığı bir röportajda "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." demişti. Erçel annesine kök hücre tedavisinde donör olmaya hazırlanıyordu.