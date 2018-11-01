Hande Erçel'i Kim Kardashian'a benzettiler

Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Kim Kardashian'a olan benzerliği dikkat çekti. Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra ortalarda fazla görünmeyen oyuncu Hande Erçel, önceki gün Instagram’da bu pozu paylaştı.





