Hande Erçel'i Kim Kardashian'a benzettiler

Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Kim Kardashian'a olan benzerliği dikkat çekti. Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra ortalarda fazla görünmeyen oyuncu Hande Erçel, önceki gün Instagram’da bu pozu paylaştı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra ortalarda fazla görünmeyen oyuncu Hande Erçel, önceki gün Instagram’da bu pozu paylaştı.
Güzel oyuncun takipçileri, "Kardashian kızlarının yeni kardeşi” şeklinde yorumlar yaptı.
Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Kim Kardashian'a olan benzerliği dikkat çekti. Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra ortalarda fazla görünmeyen oyuncu Hande Erçel, önceki gün Instagram’da bu pozu paylaştı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER