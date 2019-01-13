Hande Erçel'e bazlama demişti! Kerimcan Durmaz'dan başsağlığı mesajı

Geçtiğimiz gün kanser tedavisi gören annesini kaybeden Hande Erçel'e ünlü isimler destek ve başsağlığı mesajları yağdırdı.

Hande Erçel'e bazlama demişti! Kerimcan Durmaz'dan başsağlığı mesajı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi için hastaneye yatırılan annesi Aylin Erçel,geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Aylin Erçel dün, gözyaşları içerisinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Hande Erçel'e bazlama demişti! Kerimcan Durmaz'dan başsağlığı mesajı

Hande Erçel'e "bıktım artık bu bazlamadan" diyerek büyük tepki toplayan Kerimcan Durmaz'dan ise başsağlığı ve destek mesajı geldi. Durmaz mesajında, "Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm, başın sağolsun" diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kerimcan Durmaz'dan ziyade diğer ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından Hande Erçel'e destek mesajları paylaştı.

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Hande Erçel'e bazlama demişti! Kerimcan Durmaz'dan başsağlığı mesajı

PINAR ALTUĞ: "Genç yaşta annesiz kalmak... Bu acıyı ancak yaşayan bilir, anlar. Başın sağolsun Handecim, anneciğinin mekanı cennet olsun. O seni hep görecek ve seninle gurur duymaya devam edecek."

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Hande Erçel'e bazlama demişti! Kerimcan Durmaz'dan başsağlığı mesajı

HADİSE: "Sevgili Hande ve Gamze ne desek boş. Ne yazsak boş. Tüm dualarımız anneciğiniz için, ikiniz için. Anneciğinizin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin."

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