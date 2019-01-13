Hande Erçel'e bazlama demişti! Kerimcan Durmaz'dan başsağlığı mesajı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi için hastaneye yatırılan annesi Aylin Erçel,geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Aylin Erçel dün, gözyaşları içerisinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hande Erçel'e "bıktım artık bu bazlamadan" diyerek büyük tepki toplayan Kerimcan Durmaz'dan ise başsağlığı ve destek mesajı geldi. Durmaz mesajında, "Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm, başın sağolsun" diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kerimcan Durmaz'dan ziyade diğer ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından Hande Erçel'e destek mesajları paylaştı.
HADİSE: "Sevgili Hande ve Gamze ne desek boş. Ne yazsak boş. Tüm dualarımız anneciğiniz için, ikiniz için. Anneciğinizin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin."
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