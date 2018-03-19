Hande Erçel'den Murat Dalkılıç paylaşımı

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti beraber oldukları günden bu yana magazin gündeminden düşmemişti.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti beraber oldukları günden bu yana magazin gündeminden düşmemişti. Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.Popçu Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur’un 2 yıllık evliliği geçen Eylül’de bitmişti. Murat Dalkılıç ayrılıktan 3 ay sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı.



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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti beraber oldukları günden bu yana magazin gündeminden düşmemişti. Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.Popçu Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur’un 2 yıllık evliliği geçen Eylül’de bitmişti. Murat Dalkılıç ayrılıktan 3 ay sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı.

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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti beraber oldukları günden bu yana magazin gündeminden düşmemişti. Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.Popçu Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur’un 2 yıllık evliliği geçen Eylül’de bitmişti. Murat Dalkılıç ayrılıktan 3 ay sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı.

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