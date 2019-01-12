Hande Erçel'den annesi Aylin Erçel'e son görev! Gözyaşları sel oldu

nlü oyuncu Hande Erçel'in geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan annesi Aylin Erçel, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Aylin Erçel bugün kızları, eşi ve sevenleri tarafından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Annesinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Hande Erçel'in Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Show TV'de yayınlanan Cumartesi Sürprizi programının haberine göre ise, annesinin vefat haberiyle yıkılan Erçel'in, yaşadığı acıya dayanamayarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

KERİMCAN DURMAZ'DAN ERÇEL'E BAŞSAĞLIĞI MESAJI: Öte yandan geçtiğimiz aylarda Hande Erçel için "Ay gerçekten kusucam artık bu bazlamadan" diyen Kerimcan Durmaz, bir taziye mesajı yayınladı. Durmaz, "Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm, başın sağolsun" diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.