Hande Erçel Murat Dalkılıç çifti ilk kez el ele!

Murat Dalkılıç Hande Erçel çifti geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda akşam yemeği yedikleri bir mekandan el ele çıkarken görüntülendiler. Çifti aşk yaşamaya başladıktan sonra ilk kez el ele görüntülenmiş oldu.

Hande Erçel Murat Dalkılıç çifti ilk kez el ele!

Yaklaşık 3.5 aydır birlikte olan Murat Dalkılıç-Hande Erçel çifti objektifler tarafından ilk kez el ele görüntülendiler. Önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili romantik gecenin finalinde her zamankinden farklı olarak bu sefer mekandan el ele ayrıldılar. Dalkılıç, muhabirlerin sorularını, “Arkadaşlar, trafik sıkışıyor, iyi akşamlar’’ diyerek geçiştirdi

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Hande Erçel Murat Dalkılıç çifti ilk kez el ele!

İkili haftalardır birlikte görüntü vermemek için büyük çaba sarfetmişti. Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamanın Dalkılıç ve Erçel çiftinin bu pozu vermelerinde etkili olduğu iddia ediliyor. Merve Boluğur, “Kalbimi aşka kapatmadım. Sevgilim olsa aslanlar gibi tutar elinden karşınıza geçerim” demişti.

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Hande Erçel Murat Dalkılıç çifti ilk kez el ele!

Öte yandan Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı bu fotoğrafla belgelenmişti…

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Hande Erçel Murat Dalkılıç çifti ilk kez el ele!

Hande Erçel, sevgilisi Dalkılıç'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Benim esrarengiz erkeklerim" notu ile paylaştı.

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