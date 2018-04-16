Hande Erçel giydiği kıyafet ile hayranlarını şoke etti

En büyük açık hava festivali olarak tanımlanan Coachella 2018'e Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çifti de gitti.

En büyük açık hava festivali olarak tanımlanan Coachella 2018'e Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çifti de gitti. İkili renkli karelerini sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi. ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı. Festivale yerli ve yabancı birçok ünlü isim katılıyor.



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Her yıl ABD Kaliforniya eyaletinin Coachella Vadisi'nde düzenlenen Coachella'ya giden ünlü isimler arasında Hande Erçel ile Murat Dalkılıç da var. Hande Erçel geçen yıl aldığı kilolarla dikkat çekmişti bu yaz fit bir fiziğe kavuşan gen oyuncu Coachella'da oldukça cesur kıyafet seçimleri ile de hayranlarının diline düştü.

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Türkiye'den de neredeyse bütün ünlülerin katıldığı festivalde adeta kıyafet yarışı yapılıyor. En ilginç en çılgın kıyafetlerini giyen ünlüler sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor.. İnstagram'da binlerce yorum alan Hande Erçel ise festival boyunca eleştirilecek gibi görünüyor.. Twitter

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