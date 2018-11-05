Hande Doğandemir 'arkadaşız' dediği gençle 5 dakika sonra dudak dudağa yakalandı

MAGAZİN dünyasının ünlülerinin yeni sevgilileriyle ilk yakalandıklarında gazetecilere söyledikleri yalan ellerinde çabuk patlıyor. Genç oyuncu Hande Doğandemir de Bebek'te bir eğlence merkezinin çıkışında yanında olan erkek için 'arkadaşım' dedi. Ancak taksi harekete geçtikten kısa süre sonra gazetecilerin takipte olduğunu farketmeyen güzel oyuncu, 'arkadaşı'yla dudak dudağa yakalandı.

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülendi. Erkek arkadaşıyla Bebek'teki eğlence mekanından çıkarken gazetecilerle köşe kapmaca oynayan Hande Doğandemir, muhabirlerin sorularını "Arkadaşız" diyerek geçiştirdi.

Doğandemir gazetecilerin yanından ayrıldıktan sonra takip edilebileceğini unutunca, kısa süre sonra gizemli erkek arkadaşıyla takside dudak dudağa öpüştü.

Daha sonra basın mensuplarının takip ettiğini fark eden Hande Doğandemir, Arnavutköy'deki evine gitti.