Hande Doğandemir 'arkadaşız' dediği gençle 5 dakika sonra dudak dudağa yakalandı

MAGAZİN dünyasının ünlülerinin yeni sevgilileriyle ilk yakalandıklarında gazetecilere söyledikleri yalan ellerinde çabuk patlıyor. Genç oyuncu Hande Doğandemir de Bebek'te bir eğlence merkezinin çıkışında yanında olan erkek için 'arkadaşım' dedi. Ancak taksi harekete geçtikten kısa süre sonra gazetecilerin takipte olduğunu farketmeyen güzel oyuncu, 'arkadaşı'yla dudak dudağa yakalandı.