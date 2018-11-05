Hande Doğandemir arkadaşız dediği adamla öpüşürken yakalandı

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülenmemek için gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Oyuncu, Bebek’te bulunan bir gece kulübünden erkek arkadaşıyla çıktı. Muhabirleri karşısında görünce panikleyen Doğandemir, sorulara, “Arkadaşız” yanıtını verdi.
TAKSİDE ÖPÜŞTÜLER: Çiftin, daha sonra bindikleri takside öpüşmesi dikkat çekti. Basın mensuplarının takip ettiğini fark eden Doğandemir, Arnavutköy’deki evine gitti. Gizemli arkadaşı ise oyuncundan yaklaşık 15 dakika sonra aynı eve girdi. Doğandemir’in sevgilisi, soruları cevapsız bıraktı.
HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?: Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara’da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden İletişim sosyolojisi üzerine eğitim görerek mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile altı ay Fransa’nın Lilla şehrinde okudu.
Üniversite bittikten sonra farklı bir alandan arkası deneyimler edindikten sonra Akademi 35’buçukta oyunculuk eğitimi almıştır. Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Daha sonra rejiye geçti. sonra çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu. Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün oyunculuk okuluna gitti.
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