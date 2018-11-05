Hande Doğandemir arkadaşız dediği adamla öpüşürken yakalandı

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam Bebek’te “Arkadaşız” dediği bir erkekle takside öpüşürken görüntülendi.

Hande Doğandemir arkadaşız dediği adamla öpüşürken yakalandı

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülenmemek için gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Oyuncu, Bebek’te bulunan bir gece kulübünden erkek arkadaşıyla çıktı. Muhabirleri karşısında görünce panikleyen Doğandemir, sorulara, “Arkadaşız” yanıtını verdi.

117
Hande Doğandemir arkadaşız dediği adamla öpüşürken yakalandı

TAKSİDE ÖPÜŞTÜLER: Çiftin, daha sonra bindikleri takside öpüşmesi dikkat çekti. Basın mensuplarının takip ettiğini fark eden Doğandemir, Arnavutköy’deki evine gitti. Gizemli arkadaşı ise oyuncundan yaklaşık 15 dakika sonra aynı eve girdi. Doğandemir’in sevgilisi, soruları cevapsız bıraktı.

217
Hande Doğandemir arkadaşız dediği adamla öpüşürken yakalandı

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?: Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara’da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden İletişim sosyolojisi üzerine eğitim görerek mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile altı ay Fransa’nın Lilla şehrinde okudu.

317
Hande Doğandemir arkadaşız dediği adamla öpüşürken yakalandı

Üniversite bittikten sonra farklı bir alandan arkası deneyimler edindikten sonra Akademi 35’buçukta oyunculuk eğitimi almıştır. Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Daha sonra rejiye geçti. sonra çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu. Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün oyunculuk okuluna gitti.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro