Hande Bermek'in babası kim FETÖ bağlantısı olay olmuştu

Hande Bermek kimdir, kaç yaşında soruları eski eşi Murat Başoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından merak edildi. 14 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıllarda büyük bir skandalla sonlandıran çiftin gerçekten ayrılmadığı, kağıt üzerinde boşandığı iddia edilmişti. Ünlü işadamı Ayhan Bermek'in kızı daha öncede Murat Başoğlu'ndan boşanmış 2 yıl sonra tekrar evlenmişti.

Murat Başoğlu'nun Hande Bermek'in yanındaki arkadaşını da darp ettiği öğrenildi. Bodrum'da yaşanan olaya ilişkin Hande Bermek henüz bir açıklama yapmadı.

Murat Başoğlu öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede ilişkiye girerken objektiflere yakalanmıştı. Ünlü sunucu önce bu kişinin Rus uyruklu bir kadın olduğunu iddia etmişti. Sonrasında teknedeki kişinin Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Hande Bermek bu gelişme üzerine soluğu mahkemede alıp eşini boşamıştı. Ancak çift sonraki günlerde yeniden aynı evde yaşarken görüntülenmişti.

HANDE BERMEK KİMDİR: Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek ünlü işadamı Ayhan Bermek'in kızı. 14 yıldır birlikte olan Murat Başoğlu ve Hande Bermek daha önce de aldatma sebebiyle boşanmışlardı. Hande Bermek kocasını 2 yıl önce başka kadınlarla yakalayınca soluğu mahkemede almıştı.

Görülen duruşmada çift, tek celsede boşanmış. Ama Başoğlu, eşinin gönlünü almayı başarıp onu yeniden evlenmeye ikna etmiş.

MURAT BAŞOĞLU KİMDİR KAÇ YAŞINDA: Murat Başoğlu,1968 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirli olan Murat Başoğlu, Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla adını duyurdu.

Çeşitli programlarda sunuculuğun yanı sıra oyunculuk ve mankenlik te yaptı. 2011 yılında Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu ile "Benzemez Kimse Sana" programının sunuculuğunu üstlendi, 3 sezon boyunca süren bu programa esprileriyle damga vurdu.

2014 yapımı Patron Mutlu Son İstiyor filminde Tolga Çevik, Ezgi Mola ve Erkan Can gibi isimlerle çalıştı. En son Çilek Kokusu dizisinin kadrosunda yer alan Murat Başoğlu, bu dizide Sinan karakterine hayat verdi. 2003’te hayatını işadamı Ayhan Bermek'in kızı Hande Bermek ile birleştiren Murat Başoğlu'nun bu evlilikten Can adında bir erkek çocuğuna sahiptir.