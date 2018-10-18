Hande Ataizi'nin programında şok ihanet! Kocasını yatakta çıplak bastı kuma hikayesi kan dondurdu

Kanal D'nin sevilen programı 4 Kadın Zamanı'nda şoke eden bir ihanet olayı gündeme geldi. Bir gün kocasını yatakta bir kadınla bastığını iddia eden Nilüfer Pehlivan isimli kadının kumasıyla tanışma hikayesi ise 'Bu kadarına da pes' dedirtti.

Hande Ataizi'nin programında şok ihanet! Kocasını yatakta çıplak bastı kuma hikayesi kan dondurdu

Kanal D'de ekrana gelen 4 Kadın Zamanı programında akıllara durgunluk veren bir ihanet olayı gündeme geldi. Canlı yayına katılan ve eşinin sayısız kez onu aldattığını hatta bir seferinde eşini başka bir kadınla yatakta bastığını öne süren Nilüfer Pehlivan isimli kadın, kumasıyla tanışma hikayesini anlatınca stüdyodaki herkes dondu kaldı.

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Hande Ataizi'nin programında şok ihanet! Kocasını yatakta çıplak bastı kuma hikayesi kan dondurdu

KOCAM BENİ DAĞDA ÖLÜME TERK ETTİ: Eşiyle 15 yaşındayken severek evlendiğini ama kocasının zamanla değiştiğini ve kendisine şiddet uygulamaya başladığını iddia eden Nilüfer hanım şunları söyledi;

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Hande Ataizi'nin programında şok ihanet! Kocasını yatakta çıplak bastı kuma hikayesi kan dondurdu

"Kocam bir gün beni Sipil dağına götürdü. Orada üzerimi çıkardı ve darp etti. Beni o dağda çırılçıplak ölüme terk etti. Şu anda 17 yerimden darp edildiğime dair raporum var."

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Hande Ataizi'nin programında şok ihanet! Kocasını yatakta çıplak bastı kuma hikayesi kan dondurdu

Ardından bir gün eşinin onu bir düğüne gönderdiğini ve sabah beraber kahvaltıya çıkmak için anlaştıklarını söyleyen Nilüfer Hanım, kocasına ulaşamayınca eve gittiğini ve kocasını bir kadınla yatakta bastığını söyledi.

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