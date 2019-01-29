Hande Ataizi Yasak Elma'ya katılıyor mu Talat Bulut için olay sözler

"Ben profesyonelim, oyuncuyum. Kimseyle öyle alıp veremediğim bir şey olmaz. Sadece işimi yaparım. Kimseyle kötü olacak bir dururum yok. Bu yaklaşık 20-25 sene önce yaşanan bir olay. Ben Talat Bulut'la ilgili o dönemde herhangi bir açıklama yapmadım."