Hande Ataizi Yasak Elma'ya katılıyor mu Talat Bulut için olay sözler

Ünlü oyuncu Hande Ataizi'nin Fox TV'de ekrana gelen 'Yasak Elma' dizisine katılacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Herkes Ataizi'nin 18 yıl önce tacizle suçladığı Talat Bulut'la aynı dizide oynayıp oynamayacağını merak ederken güzel oyuncu ve dizinin yapımcısından beklenen açıklama geldi.
İlkay Buharalı ile Ali Eyüboğlu’nun 'Magazin Noteri YouTube Kanalı'na telefonla bağlanan Ataizi, yapımcı Fatih Aksoy'la bir yemek yiyeceğini ve o yemeğin ardından projeye katılıp katılmayacağının belli olacağını söyledi. Güzel oyuncu ardından Talat Bulut'la arasında yaşananlarla ilgili soruya şu sözlerle yanıt verdi;
Hande Ataizi, 2000'de 'Melekler Evi'nde Talat Bulut ile oynamıştı. O dönem ''Talat Bulut beni odasına çağırdı. Ardından gecenin bir yarısı Van Gölü'ne beraber girmeyi teklif etti'' açıklamasını yapmıştı.
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