Hande Ataizi Yasak Elma'ya katılıyor mu Talat Bulut için olay sözler

Daha önce Talat Bulut'u tacizle suçlayan Hande Ataizi, Yasak Elma dizisine katılıp katılmayacağı ile ilgili muammaya yaptığı bir açıklamayla son noktayı koydu.

Hande Ataizi Yasak Elma'ya katılıyor mu Talat Bulut için olay sözler

Ünlü oyuncu Hande Ataizi'nin Fox TV'de ekrana gelen 'Yasak Elma' dizisine katılacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Herkes Ataizi'nin 18 yıl önce tacizle suçladığı Talat Bulut'la aynı dizide oynayıp oynamayacağını merak ederken güzel oyuncu ve dizinin yapımcısından beklenen açıklama geldi.

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Hande Ataizi Yasak Elma'ya katılıyor mu Talat Bulut için olay sözler

İlkay Buharalı ile Ali Eyüboğlu’nun 'Magazin Noteri YouTube Kanalı'na telefonla bağlanan Ataizi, yapımcı Fatih Aksoy'la bir yemek yiyeceğini ve o yemeğin ardından projeye katılıp katılmayacağının belli olacağını söyledi. Güzel oyuncu ardından Talat Bulut'la arasında yaşananlarla ilgili soruya şu sözlerle yanıt verdi;

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Hande Ataizi Yasak Elma'ya katılıyor mu Talat Bulut için olay sözler

"Ben profesyonelim, oyuncuyum. Kimseyle öyle alıp veremediğim bir şey olmaz. Sadece işimi yaparım. Kimseyle kötü olacak bir dururum yok. Bu yaklaşık 20-25 sene önce yaşanan bir olay. Ben Talat Bulut'la ilgili o dönemde herhangi bir açıklama yapmadım."

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Hande Ataizi Yasak Elma'ya katılıyor mu Talat Bulut için olay sözler

Hande Ataizi, 2000'de 'Melekler Evi'nde Talat Bulut ile oynamıştı. O dönem ''Talat Bulut beni odasına çağırdı. Ardından gecenin bir yarısı Van Gölü'ne beraber girmeyi teklif etti'' açıklamasını yapmıştı.

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