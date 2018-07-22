Hamza Yerlikaya aslen nerelidir eşi Ebru Küçük kimdir

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Hamza Yerlikaya, Asrın Güreşçisi ünvanına sahip. 2010 yılında Ebru Küçük ile evlenen Hamza Yerlikaya'nın biyografisi internethaber.com'da.

3 Haziran 1976'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. Aslen Sivas'lıdır. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Emine'dir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi.1993'de TCDD'de işçi olarak çalıştı. 1998'de Emlâk Bankası'nda, 1999 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memur, 2006'da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde Müşavir olarak hizmet verdi. Uzun yıllar güreş sporu ile uğraştı birçok uluslararası başarılara imza attı.

2000'den fazla milli mayoyu giydi. Büyükler kategorisinde 8 Avrupa, 3 Dünya ve 2 Olimpiyat Şampiyonluğu kazandı. Büyükler kategorisinde 17 yaşında Dünya Şampiyonu olan tek güreşçi unvanına sahip oldu.

1993 yılında Uluslararası Güreş Federasyonu (FILA) tarafından "Asrın Güreşçisi" unvanını aldı. "Devlet Üstün Hizmet Madalyası"nın sahibi oldu. Orta seviye İngilizce biliyor.

HAMZA YERLİ KAYA'NIN EŞİ VE ÇOCUKLARI; 2010 yılında Ebru Küçük ile evlenen Hamza Yerlikaya'nın üç çocuğu var.