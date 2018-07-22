  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hamza Yerlikaya aslen nerelidir eşi Ebru Küçük kimdir

Hamza Yerlikaya aslen nerelidir eşi Ebru Küçük kimdir

FILA tarafından "Asrın Güreşçisi" ünvanı verilen Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığına atandı. İstanbul, Kadıköy'de doğan Hamza Yerlikaya, aslen Sivas'lıdır.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-07-2018 13:31 - Güncelleme: 22-07-2018 13:31

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Hamza Yerlikaya, Asrın Güreşçisi ünvanına sahip. 2010 yılında Ebru Küçük ile evlenen Hamza Yerlikaya'nın biyografisi internethaber.com'da.

3 Haziran 1976'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. Aslen Sivas'lıdır. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Emine'dir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi.1993'de TCDD'de işçi olarak çalıştı. 1998'de Emlâk Bankası'nda, 1999 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memur, 2006'da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde Müşavir olarak hizmet verdi. Uzun yıllar güreş sporu ile uğraştı birçok uluslararası başarılara imza attı.

2000'den fazla milli mayoyu giydi. Büyükler kategorisinde 8 Avrupa, 3 Dünya ve 2 Olimpiyat Şampiyonluğu kazandı. Büyükler kategorisinde 17 yaşında Dünya Şampiyonu olan tek güreşçi unvanına sahip oldu. 

1993 yılında Uluslararası Güreş Federasyonu (FILA) tarafından "Asrın Güreşçisi" unvanını aldı. "Devlet Üstün Hizmet Madalyası"nın sahibi oldu. Orta seviye İngilizce biliyor.

HAMZA YERLİ KAYA'NIN EŞİ VE ÇOCUKLARI; 2010 yılında Ebru Küçük ile evlenen Hamza Yerlikaya'nın üç çocuğu var.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hamza Yerlikaya aslen nerelidir eşi Ebru Küçük kimdir haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro