  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj!

Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'deki kötü gidişatı değerlendirirken "Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Fenerbahçe camiasında böyle bir düşünce varsa mutlu olurum.'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-10-2018 09:40 - Güncelleme: 23-10-2018 09:40

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına açıklamalar yaptı.

İşte Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları;

"Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Fenerbahçe camiasında böyle bir düşünce varsa mutlu olurum. Ama Galatasaray ile özdeşleşmiş biriyim. Normal şartlarda her takımı çalıştırmam gerek ama şartları göz önünde bulundurmalıyım. Galatasaray'da bana gönül vermiş birçok insan var. Galatasaray'dan ayrıldığımda çok üzülen insan vardı. Fenerbahçe'ye giderek onları üzmek istemem.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN LAZIM"
Bana göre bir değişim yaşıyor Fenerbahçe. Bu değişimler de zor olur, sancılı olur. Biraz sabırlı ve anlayışlı olmak gerekir diye düşünüyorum. Sadece Cocu'ya bağlamak doğru değil. Umarım eski günlerine dönerler çünkü Fenerbahçe her zaman lazım.

"FENERBAHÇE'Yİ TUTUYORDUM"
Çocukken herkes bir takım tutuyor. Ben de Fenerbahçe'yi tutuyordum. Bunu inkar edecek halim yok. Galatasaraylı taraftarların, bunu anlayışla karşıladığı için tebrik ediyorum. Ama sonra Galatasaray'a geldim ve orada yaşadıklarımdan sonra benim gönlümde Galatasaray yer etti.

"HER TAKIMI ÇALIŞTIRMALIYIM AMA..."
Teknik direktör olarak her takımı çalıştırabilmem lazım ancak Türkiye'de böyle değil. Fenerbahçe'yi çalıştırırsam Galatasaraylı taraftarlar üzülecek. Onları üzmek istemem. Bir taraf, oraya gidip başarı yakalamak istiyor. Şu an için mümkün değil. İnşallah hoca değiştirmeye gerek kalmadan eski günlerine dönerler. Olmazsa da Fenerbahçe'nin içinde çok değerli hocalar da var.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro