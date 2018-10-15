Hamur işi yaparken işinizi kolaylaştıracak 10 tavsiye

Mutfakta uygulanan bazı pratik bilgiler hem yemeklerin daha kolay yapılmasına hem de daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor. İşini bilenlerin una, kek kalıbına ya da fırına yaptığı küçük müdahaleler hem hayatlarını kolaylaştırıyor hem de pişirdiklerinin lezzetine lezzet katıyor.