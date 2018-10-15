Hamur işi yaparken işinizi kolaylaştıracak 10 tavsiye

Mutfakta uygulanan bazı pratik bilgiler hem yemeklerin daha kolay yapılmasına hem de daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor. İşini bilenlerin una, kek kalıbına ya da fırına yaptığı küçük müdahaleler hem hayatlarını kolaylaştırıyor hem de pişirdiklerinin lezzetine lezzet katıyor.
Uzmanların dikkat çektiği püf noktalarını bu haberde sizin için derledik. İşte hamur işi yaparken işinizi kolaylaştıracak tavsiyeler…
Hamur açmak zahmetli bir iştir. Bu işi daha kolay hale getirmek için merdane kullanabilirsiniz. Hamuru naylon poşet içine koyarak bu yöntemi denediğinizde daha kolay açıldığını ve kıvamının bozulmadığını göreceksiniz.
Tatlı hamurunda hamurun topaklanması ve istenilen kıvamda olmaması önemli bir tehlikedir. Bunu engellemek için 1 yumurtanın sarısını hamura karıştırarak hamuru yoğurmaya devam edebilirsiniz. Böylece hamurdaki topaklanma yok olacaktır.
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