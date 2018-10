Hamilelikte nasıl beslenilmeli nelere dikkat edilmeli? GDO'lu gıdalar zeka geriliği sebebi...

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, hamilelik döneminde tüketilen kimyasal ilaçlarla yetiştirilmiş sebze ve meyvelerin, genetiği ile oynanmış gıdaların bebekler için zeka geriliğine yol açtığının kanıtlandığını söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Ali Seven, “Hamilelik döneminde besinler aracılığı ile hem anneye hem de bebeğe bulaşan mikroorganizmalar, kimyasal maddeler, inorganik elementler, toksik kimyasallar, hormonlar, katkı maddeleri, paketlenmiş gıdaların hemen hemen hepsinde bulunan zararlı maddeler kanser gibi ciddi sağlık sorularına yol açabilmektedir. Bu nedenle hamilelik hazırlığında olunan dönemde, hamilelik döneminde ve emzirme sürecinde anne adayları organik beslenmeye önem vermelidir” ifadelerini kullandı.

“GIDALARIN VERDİĞİ ZARARI BEBEKLER TOLERE EDEMEZ”: Yetişkin insanların suni gübre, böcek ilacı, antibiyotik, çeşitli hormonlar ve kimyasal katkı maddelerine karşı belli bir toleransa sahip olduklarını hatırlatan Doç. Dr. Seven, “Oysa anne karnındaki ve doğumdan sonra gelişimlerin ilk dönemlerinde bebekler böyle bir toleransa sahip değil. Bu maddeler insan genomu üzerinde çeşitli olumsuzluklara yol açabilir. Bu sebeple de özellikle anne adayları ve emzirme dönemindeki anneler, çocuklar organik gıda tüketmeye özen göstermelidir. Meyve ve sebzelerde oluşan zararlar, anne adayları ve çocuklar tarafından tolere edilemez” diye konuştu. GÜNDE EN AZ BEŞ PORSİYON MEYVE VE SEBZE: Konu ile ilgili yapılan araştırmaların organik gıda ile beslenen anne adaylarında gebelik zehirlenmesinin (preeklempsi) daha düşük oranda ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Seven, “Günümüz bilgileri ışığında gebelere ne zaman ve hangi organik gıdaları tüketeceklerini söyleyebilmemiz için maalesef elimizde yeterli veri yok. Ancak tüm anne adaylarına ve anneliğe hazırlanan kadınlara, ürünün organik olup olmadığına bakmaksızın, günde en az beş porsiyon meyve ve sebze içeren dengeli bir diyet takip etmesini öneriyoruz. Çünkü sebze ve meyvelerin sağlık üzerine yararlı etkileri net olarak biliniyor. Tabi ki biz sağlık profesyonelleri organik alternatiflerin daha yararlı olduğu kanaatindeyiz” dedi. “YERLİ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN” Günlük hayatta, gebelikte ve emzirme döneminde bu kimyasallardan kaçınmak için öncelikle her gıdanın mevsiminde tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Seven, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Mevsimi dışında satılan meyve ve sebzelerin serada yetiştiriliyor. Bu besinler kimyasallara, katkı maddelerine ve geliştirmek için kullanılan zirai hormonlara maruz kalıyor. Ayrıca alınan tüm meyve ve sebzelerin iyice yıkanıp durulanması gerekir. Özellikle çilek, şeftali, üzüm, kiraz, böğürtlen, kış kabağı, yeşil fasulye, elma, ıspanak, armut, domates gibi besinleri alırken mümkünse organik olanları tercih edilmeli. İthal ürünler yerine mümkün olduğu kadar yerli ürünler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca bu tip kimyasallar yağ dokusunda biriktiği için, kırmızı ette ve kümes hayvanlarındaki deri ve yağların temizlenmesinden sonra bu besinlerin tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Mümkünse organik yağların; düşük yağ içeren organik süt ve süt ürünlerinin tercih edilmesi anne ve bebek sağlığı açısından fayda sağlayacaktır.”