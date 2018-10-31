Hamilelikte hangi gıdalar tüketilmeli?

Uzmanı Op. Dr. Erhan Karaalp, "Hamilelik beslenmesinin temel anlatımını kısaca özetlersek protein ağırlıklı dengeli beslenmektir. Bütün besin gruplarından almak gerekir. Sağlıksız olarak düşündüğümüz çiğ ve pişmemiş etler, kabuklu deniz ürünleri gibi genel geçer sağlık kuralları çerçevesinde değerlendirdiğimiz prensipler gebeler içinde geçerlidir." şeklinde konuştu.