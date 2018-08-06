Hamilelikte cinsel istek hakkında bilinmesi gerekenler...

Hamilelikte cinsel yaşamın gerek bebeğe zarar vereceği, gerekse erken doğuma neden olacağına dair kaygılar uzun zamandır tartışılıyor. Cevapla.tv uzmanı Op. Dr. Ekin Fatma Fettahoğlu Ünlüer 'Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?' sorusunu yanıtladı.

Hamileliğin erken dönemlerindeki genital bölgenizde kanlanma artışı nedeniyle, rahim ve rahim ağzınızda yumuşama oluşur. Vajinada renk değişikliği, dış genital organlarında büyüme ve artmış vajinal akıntı görülür. Hamileliğin ilk aylarında cinsel istek ve arzularda belirgin bir artış görülür ancak devamlılık göstermez. Hamileliğiniz ilerledikçe bulantı-kusma, memelerde hassasiyet, halsizlik, fiziki kısıtlılık nedeniyle cinsel istek ve performansınızda azalma görülebilir. Hamilelikte orgazm değişkenlik gösterirken, cinsel tatminde de genel olarak azalma görülmektedir. Hamilelik sırasındaki cinsel ilişkide orgazm yaşanması, anne karnındaki bebeğinizi olumsuz etkilemez. Tam aksine bebeğinizin hareketlerinin bu esnada arttığı ve kalp atışlarında da olumlu değişiklikler olduğu bilinmektedir.

Kaynak: cevapla.tv