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Hamilelik sonrası karın çatlaklarına dikkat edin

Hamilelik sonrası karın çatlaklarına dikkat edin

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, hamilelik sonrası oluşan karın çatlakları konusunda uyardı. Tezel, “Hamileliğin hemen sonrasında, cildiniz yeni duruma adapte olacak kadar gerilmediğinden hızlı kilo almanız, genellikle cildinizde çirkin gerilme ve çatlakların oluşması görülür” dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 04:00 - Güncelleme: 04-02-2019 04:00

Cildin vücuttaki değişikliklere, özellikle de kilo değişikliğine uyum sağlamak için yeterince gerilmediğinde ortaya çıkan ince ve zayıf cilt bölgelerinde küçük çatlaklar görülmeye başlandığını dile getiren Dr. Tezel, “Hamilelikte alınan fazla kilolar, daha yüksek risk ve gerilme seviyesi oluşturmaktadır. Karın çatlakları genellikle karın, uyluk, kasık, kalça, göğüs, diz, baldır, dirsek, bel bölgesinde görülür. Çatlaklar sadece hamile kadınlarda değil, bazı gençlerde de görülmektedir. Kısacası hızlı kilo alıp verilen durumlarda çatlakların görülmesi muhtemeldir. Hamilelik ise en keskin durum olması nedeniyle en çok onun üzerinde duruyoruz” diye konuştu.

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, çatlak tedavileri konusunda şunları kaydetti; “Trilastın, tedavisi zor olan streç deri bölgeleri için özel cilt bakım çözümleri sunar. Formül cildi tahriş etmez, cildinizin doğal güzelliğini korumanızı sağlar. Cildinizi korumanıza yardımcı olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.

Lazer tedavileri: Soğuk Lazer tedavisi olarak da bilinen Düşük Seviyeli Lazer Terapi, bir dizi deriyi, enflamatuar ve vücut koşullarını tedavi etmek ve rahatlatmak için tasarlanmış son derece etkili, termal olmayan (veya “Soğuk”) lazer tedavisidir.

Hamilelik sonrasında oluşan karın çatlakları için öncelikle uzman bir dermatoloğa mutlaka danışmanız gerekmektedir. Evde kendi kendinize uygulayacağınız tedaviler, hamilelik sonrasında zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu durum aynı zamanda bebeğinizi de dolaylı veya doğrudan etkileyecektir. O nedenle işi bir uzman ile birlikte hareket etmek en mantıklı seçim olacaktır.”

“Hamilelik süresince kilo alırken, koruduğunuz formunuz bu süreci en kısa sürede atlatmanıza yardımcı olur” diyen Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel açıklamasını şöyle sürdürdü; “Ancak hamilelik döneminde aldığınız kiloların ve doğumun ardından cildinizin tekrar gerilmesi ve doğal görünümüne ulaşması biraz vakit alacaktır. Hamilelik dönemini ne kadar sağlıklı geçirirseniz, sonrasında çatlaklar oluşsa bile, dermatolojik yöntemlerle bu çatlakların giderilmesi daha kolay olur. Bu nedenle “Zaten çatlak tedavisi olurum.” düşüncesiyle diyetinize ve yaptığınız spora devam etmeniz gerekmektedir.

Bol bol su için
Hamilelik süresince bol bol su içmeniz ve dinlenmeniz hamilelik sonrası çatlak oluşumunu bir nebze azaltan taktikler olabilir.
Hamilelik sonrasında çatlak tedavilerinde ise lazer tedavileri ile kimyasal peeling öne çıkan etkili tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. Bir uzman dermatolog eşliğinde gerçekleştirilen bu tedavi yöntemleri ile seans sayısı çatlakların ve cildin mevcut durumuna göre değişkenlik gösterse de güzel bir görünüme kavuşmak mümkün oluyor.

Hamilelik sonrası
Hamilelik sonrasında kadın vücudu oldukça fazla yorulur, kaslar iyice gevşer ve vücut kendini hızlıca toparlamak için gayret eder. Yani tüm vücut yaşanan değişiklik sonrasında yeniden normale dönmek için büyük bir çaba sarf etmeye başlar. Çatlak ve leke tedavisine de lohusalık dönemi sonrasında başlanması tavsiye edilmektedir. Lohusalık döneminde bebeğiniz ile daha yakın ilişki içerisinde olacaksınız zaten .
Yazımızda sürekli olarak atıfta bulunduğumuz üzere, hamilelik sonrasında yaşanan çatlak problemleri için bir uzman dermatologa danışmadan kendi başımıza hareket etmek oldukça risklidir. Tabi ki vücudumuzu ve cildimizi rahatlatan yiyecek ve içeceklere, vitaminlere yönelebilir, daha fazla su tüketebiliriz ancak etkili ve tam tedavi için uzman bir dermatologa görünmek gerekmektedir.”

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