Hamilelik çiftlerin cinsel hayatını nasıl etkiler?

Hamilelikte çiftin bütün düşüncelerini doğacak bebek üzerinde yoğunlaştırdıkları bir dönem olmaktan çok çiftin birbirleriyle olan ilişkilerini olgunlaştırdıkları bir dönemdir. Op. Dr. Ekin Fatma Fettahoğlu Ünlüer cevapla.tv'ye anlattı.

Hamileliğin erken dönemlerindeki genital bölgenizde kanlanma artışı nedeniyle, rahim ve rahim ağzınızda yumuşama oluşur. Vajinada renk değişikliği, dış genital organlarında büyüme ve artmış vajinal akıntı görülür. Hamileliğin ilk aylarında cinsel istek ve arzularda belirgin bir artış görülür ancak devamlılık göstermez. Hamileliğiniz ilerledikçe bulantı-kusma, memelerde hassasiyet, halsizlik, fiziki kısıtlılık nedeniyle cinsel istek ve performansınızda azalma görülebilir. Hamilelikte orgazm değişkenlik gösterirken, cinsel tatminde de genel olarak azalma görülmektedir. Hamilelik sırasındaki cinsel ilişkide orgazm yaşanması, anne karnındaki bebeğinizi olumsuz etkilemez. Tam aksine bebeğinizin hareketlerinin bu esnada arttığı ve kalp atışlarında da olumlu değişiklikler olduğu bilinmektedir.