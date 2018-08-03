Hamile sevgilisini terk etmişti! Tuncay'ı zora sokacak hamle

Melis Sayım hamileyken ayrıldığı sevgilisi Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı'ya 2 ay önce dünyaya getirdiği oğlu için 20 bin TL'lik nafaka davası açtı.

Hamile sevgilisini terk etmişti! Tuncay'ı zora sokacak hamle

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan nafaka davasında yer alan iddialara göre, Tuncay Şanlı hamileliği devam ederken sevgilisi Melis Sayım'dan ayrılık kararı aldı. Fenerbahçeli eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, oğlunun doğmasına 4 gün kala yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi.

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Hamile sevgilisini terk etmişti! Tuncay'ı zora sokacak hamle

TUNCAY'DAN NAFAKA İSTEDİ: Hamileliğinin son döneminde zor günler yaşayan Melis Sayım, 4 Haziran'da Ömer adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Doğumun ardından Tuncay Şanlı oğlunu nüfusuna geçirdi. Hamileliği nedeniyle işini yapamadığını belirten Melis Sayım oğlunun emziren bir anne olarak hayatını idame ettirmeye çalıştığını kaydetti. Sayım, Şanlı'nın çocukları için hiçbir maddi yardımda bulunmadığını ileri sürerek nafaka istedi.

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Hamile sevgilisini terk etmişti! Tuncay'ı zora sokacak hamle

KİRA GELİRİ 100 BİN TL: Sayım, şikayet dilekçesinde Şanlı'nın çocuğun masraflarını karşılanmadığını ve özel hayatına dikkat etmediğini öne sürdü. Şanlı'nın aylık 100 bin TL kira getirisi olduğu belirten Sayım, oğlu Ömer Şanlı için dava tarihinden itibaren başlamak üzere aylık 20 bin TL nafaka ödenmesi istedi. Sayım, doğum giderlerini de Şanlı'dan talep etti.

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Hamile sevgilisini terk etmişti! Tuncay'ı zora sokacak hamle

Tuncay Şanlı ve spiker sevgilisi Seyhan Şaşko, spor yaparken el ele görüntülenmişti.

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