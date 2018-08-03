Hamile sevgilisini terk etmişti! Tuncay'ı zora sokacak hamle

KİRA GELİRİ 100 BİN TL: Sayım, şikayet dilekçesinde Şanlı'nın çocuğun masraflarını karşılanmadığını ve özel hayatına dikkat etmediğini öne sürdü. Şanlı'nın aylık 100 bin TL kira getirisi olduğu belirten Sayım, oğlu Ömer Şanlı için dava tarihinden itibaren başlamak üzere aylık 20 bin TL nafaka ödenmesi istedi. Sayım, doğum giderlerini de Şanlı'dan talep etti.