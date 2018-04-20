Hamile paylaşımı olay olmuştu! Nazlı Hamarat'ın acı kaybı

Özel bir kanalda yayımlanan moda yarışması ile ünlenen şarkıcı Nazlı Hamarat'ın babası Zekai Hamarat, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hamile paylaşımı olay olmuştu! Nazlı Hamarat'ın acı kaybı

“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat, babasını kaybetti. Bandırma'nın tanınmış ailelerinden ve tarihi Marmara Sineması'nın sahibi Mehmet Zekai Hamarat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Mehmet Zekai Hamarat'ın cenazesi memleketi Bandırma'ya getirildi. Öğle namazını müteakip Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde kılınan cenaze namazına; Hamarat ailesinin yakınlarının yanı sıra şarkıcı Nazlı Hamarat da katıldı.

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Hamile paylaşımı olay olmuştu! Nazlı Hamarat'ın acı kaybı

Nazlı Hamarat'ın cenazesi önce Bandırma Sevgi Yolu üzerinde bulunan evlerinin önüne, burada yapılan duanın ardından ise Haydar Çavuş Camii'ne getirildi. Mehmet Zekai Hamarat, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Babasını kaybeden Nazlı Hamarat'ın bir hayli üzgün olduğu görüldü.

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Hamile paylaşımı olay olmuştu! Nazlı Hamarat'ın acı kaybı

Öte yandan Nazlı Hamarat, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hamile olduğu fotoğrafını paylaşıp şu notu düşmüştü; ''Gebeliğimin 31. haftasındayım"

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Hamile paylaşımı olay olmuştu! Nazlı Hamarat'ın acı kaybı

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