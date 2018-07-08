Hamile kalan ilk erkekti! Bir de son haline bakın

Doğum yapan ilk erkek olan Thomas Beatie'ye bir de şimdi bakın. Yıllarca hormon tedavisi gören Thomas Beatie bıçak altına yatarak cinsiyet değiştirip erkek olmuştu.

Onu hamile kalan ilk erkek olarak hatırlıyor olabilirsiniz. İlk gördüğünüzde durum bir film seti gibi gelebilir ama Thomas Beatie gerçekten hamileydi. Twitter

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Doğum yapan ilk erkek olan Thomas Beatie'ye bir de şimdi bakın. Yıllarca hormon tedavisi gören Thomas Beatie bıçak altına yatarak cinsiyet değiştirip erkek olmuştu.







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Daha sonra evlendiği ilk eşi Nancy, kısırlıktan dolayı çocuk sahibi olamayınca, Beatie hamile kalmaya karar verdi ve çocuklarını dünyaya getirdi.



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