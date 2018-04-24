Hamile kadının darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, Antakya İstiklal Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halindeki Haluk İpek'in (30) yol kenarında yürüyen 8 aylık hamile kadına çarpması, kadının duruma tepki göstermesi üzerine motosikletinden inerek kadınla tartışmaya başlaması yer alıyor. Motosiklet sürücüsü İpek'in tartıştığı hamile kadını tokatladığı, bayılarak yere düştükten sonra da tekmelediği görülüyor.

İpek'in hamile kadını kurtarmaya çalışan 57 yaşındaki Mehmet Avcıoğlu'na da kaskla saldırdığı görüntülere yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında motosiklet sürücüsü İpek'in olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada yoldan geçen bir asker tarafından etkisiz hale getirildiği yer alıyor. Polis tarafından gözaltına alınan İpek, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda aldığı darbeler nedeniyle yaralanan ve Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Avcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet sürücüsün hamile kadına çarptıktan sonra darbettiğini görünce olaya müdahale ettiğini ve saldırganı tutmaya çalıştığını söyledi.

O sırada motosiklet sürücüsünün kendisine kaskla vurmaya başladığını anlatan Avcıoğlu, şöyle devam etti: "Kaskla başıma vurmaya başladı. Ben 3 aylar niyetindeydim. Bayılmışım. Bayıldıktan sonra köpeğini onun bunun üzerine salıyor. Kendi de bana vurmaya devam ediyormuş. O esnada uzman çavuş olan kardeşimiz, Allah ondan razı olsun yerden göğe kadar, iyi ki geçmiş oradan, geçmese beni öldürürdü. O sırada motoruyla üzerinden geçmeye çalışmış. Üzerinden geçseydi ben ölürdüm."

Avcıoğlu, motosiklet sürücüsünün hamile kadını darbettiği çevrede hiç kimsenin kadını kurtarmak için müdahale etmediğini belirtti. Saldırganın tutuklanmasına sevindiğini aktaran Avcıoğlu, "Böyle bir adam pimi çekilmiş bombaya benzer. Allah muhafaza." dedi.

  • Güncel 24 Nisan 2018 17:02
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Hamile kadının darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro