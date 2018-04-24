Hamile kadının darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, Antakya İstiklal Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halindeki Haluk İpek'in (30) yol kenarında yürüyen 8 aylık hamile kadına çarpması, kadının duruma tepki göstermesi üzerine motosikletinden inerek kadınla tartışmaya başlaması yer alıyor. Motosiklet sürücüsü İpek'in tartıştığı hamile kadını tokatladığı, bayılarak yere düştükten sonra da tekmelediği görülüyor.

İpek'in hamile kadını kurtarmaya çalışan 57 yaşındaki Mehmet Avcıoğlu'na da kaskla saldırdığı görüntülere yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında motosiklet sürücüsü İpek'in olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada yoldan geçen bir asker tarafından etkisiz hale getirildiği yer alıyor. Polis tarafından gözaltına alınan İpek, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda aldığı darbeler nedeniyle yaralanan ve Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Avcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet sürücüsün hamile kadına çarptıktan sonra darbettiğini görünce olaya müdahale ettiğini ve saldırganı tutmaya çalıştığını söyledi.

O sırada motosiklet sürücüsünün kendisine kaskla vurmaya başladığını anlatan Avcıoğlu, şöyle devam etti: "Kaskla başıma vurmaya başladı. Ben 3 aylar niyetindeydim. Bayılmışım. Bayıldıktan sonra köpeğini onun bunun üzerine salıyor. Kendi de bana vurmaya devam ediyormuş. O esnada uzman çavuş olan kardeşimiz, Allah ondan razı olsun yerden göğe kadar, iyi ki geçmiş oradan, geçmese beni öldürürdü. O sırada motoruyla üzerinden geçmeye çalışmış. Üzerinden geçseydi ben ölürdüm."

Avcıoğlu, motosiklet sürücüsünün hamile kadını darbettiği çevrede hiç kimsenin kadını kurtarmak için müdahale etmediğini belirtti. Saldırganın tutuklanmasına sevindiğini aktaran Avcıoğlu, "Böyle bir adam pimi çekilmiş bombaya benzer. Allah muhafaza." dedi.