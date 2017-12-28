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Hamile kadını taciz eden kişi yakalandı

Hamile kadını taciz eden kişi yakalandı

Diyarbakır'da Suriye uyruklu hamile kadına cinsel tacizde bulunduğu görüntüleri ortaya çıkan şahıs yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 20:19 - Güncelleme: 28-12-2017 20:19

Diyarbakır'da 11 Aralık'ta Suriye uyruklu E.H. isimli hamile kadına yönelik gerçekleştirilen cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçlarıyla alakalı olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince şahsın yakalanması için 40 mobese kamerasından alınan yaklaşık 100 saatlik görüntü incelendi.

Yapılan sokak çalışmaları, kamera incelemeleri sonucu olayı gerçekleştiren şahsın Ş.D. olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu kullanmak, kapkaç ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan zanlıyı yakalamak amacıyla İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatı ile özel ekip kuran Ahlak Büro Amirliği ekipleri Ş.D'yi yakalamak amacıyla 12 adrese operasyon düzenledi.

Zanlının, bugün 5 Nisan Mahallesi 850. Sokak'taki adresine geleceği bilgisi üzerine çevrede güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan Ş.D, ekiplerin titiz takibi sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.D'nin uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık suçundan arandığı, toplamda 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.D. tutuklandı.

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