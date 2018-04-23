Hamile kadına sokak ortasında akıl almaz saldırı!

Show TV'nin haberine göre, korkunç olay 19 Nisan günü Hatay'da meydana geldi. Görüntülerde, trafiğe kapalı bir yolda motosikletiyle ilerleyen saldırganın, kendisini uyaran hamile kadına acımasızca vurmaya başladığı görülüyor. Yere düşen kadının karnına tekme atan saldırgan, köpeğini de kadının üzerine saldırtıyor. Kendisine müdahale eden yaşlı bir adama da saldıran Haluk İ. adlı şahsı, yoldan geçen bir asker etkisiz hale getiriyor. 8 aylık hamile kadın iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırganın kısa süre sonra serbest kaldığı iddia edildi.

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