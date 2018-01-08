Hamile kadına otomobil çarptı! Kaza anı kamerada

BURSA'nın İznik ilçesinde, 3 aylık kamile kadına geri manevra yapan otomobil çarptı.

Olay İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için çarşıya çıkan bir çocuk annesi 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Sevinç Canavar'a yolda yürüdüğü sırada hızlı şekilde geri yönde gitmekte olan Fahrettin B. idaresindeki 16 HY 221 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan Sevinç Canavar haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekibi tarafından İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sevinç Canavar'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, sürücü Fahrettin B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerek kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)