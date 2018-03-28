Hamile kadın gömüldükten sonra doğurmuş!

Kadının, işlem sonrası en az 1 hafta yaşadığı sanılıyor. Hatta, kafatasındaki delinen bölgede kemiklerde erken iyileşme belirtileri bile gözleniyor.Mumyalara yeni bir teknik kullanarak yapılan başka bir incelemede de erkek mumyanın üst kolunda vahşi bir boğa ve bir koyun dövmesi olduğu görüldü.