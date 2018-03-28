Hamile kadın gömüldükten sonra doğurmuş!

Uzmanlar Orta Çağ'dan kalan kemikleri incelediklerinde tüyler ürperten bir gerçekle karşılaştı.

Hamile kadın gömüldükten sonra doğurmuş!

Uzmanlar Orta Çağ'dan kalan kemikleri incelelediklerinde tüyler ürperten bir gerçekle karşılaştı. Tabutta bulunan bir kadın iskeletinin bacakları arasındaki kemikleri inceleyince, kemiklerin 38 haftalık bebeğe ait olduğu ortaya çıktı.

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Hamile kadın gömüldükten sonra doğurmuş!

Uzmanlar, öldükten sonra kadının bedeninden çıkan bebeğin toprağın altında can verdiğini düşünüyor. 38 haftalık hamile olan kadının 25-35 yaşları arasında olduğu tahmin ediliyor. Nasıl öldüğü yıllarca sır olarak görülen kadının kemikleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda kafatasındaki düzgün açılmış delik, uzmanlara beyin ameliyatı geçirmiş olabileceğini düşündürdü.

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Hamile kadın gömüldükten sonra doğurmuş!

Kadının, işlem sonrası en az 1 hafta yaşadığı sanılıyor. Hatta, kafatasındaki delinen bölgede kemiklerde erken iyileşme belirtileri bile gözleniyor.Mumyalara yeni bir teknik kullanarak yapılan başka bir incelemede de erkek mumyanın üst kolunda vahşi bir boğa ve bir koyun dövmesi olduğu görüldü.

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Hamile kadın gömüldükten sonra doğurmuş!

Kadın mumyanın sağ omzunda ise dört adet S harfi şeklinde motif ve bir asa dövmesi bulundu.
Uzmanlar dövmelerin statü, cesaret ve bilgeliği temsil ettiğine inanıyor. İtalya'nın İmola kentinde 2010 yılında yapılanbir kazı sırasında ortaya çıkan gerçek tüyleri diken diken etti. Araştırmalar sonrası, kafatası delindikten 1 hafta sonra ölen hamile kadının, gömüldükten sonra doğum yaptığı ortaya çıktı.

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