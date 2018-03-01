Hamile eşini pompalı tüfekle vurdu!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu üç aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sırasında kızının yanında olan babası kanlar içinde yatan kızının başını dizine koyup, yardım etmek için çabaladı.