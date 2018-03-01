Hamile eşini pompalı tüfekle vurdu!

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde şiddet uyguladığı için hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Yaşar Ç. (44), evin önünde duran eşi Fatma Çakıllı'ya, av tüfeğiyle ateş açtı.

Hamile eşini pompalı tüfekle vurdu!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu üç aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sırasında kızının yanında olan babası kanlar içinde yatan kızının başını dizine koyup, yardım etmek için çabaladı.

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Hamile eşini pompalı tüfekle vurdu!

Olay, Kızılcalar Mahallesi 303. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ç. (47) hakkında eşi Fatma Ç.'ye (35) şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildi. Fatma Ç., yaşanan olayların ardından Konya’da yaşayan babasının evine gitti.

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Hamile eşini pompalı tüfekle vurdu!

Boşanmak üzere olan Fatma Ç., babası Abdullah ile birlikte evindeki eşyaları taşımak için Seydişehir’e geldi. Bu sırada pompalı tüfekle eve gelen Yaşar Ç., evin önündeki Fatma Ç.'ye ateş açtı. Fatma Ç. kolundan ve karın boşluğundan yaralanırken, Yaşar Ç. olay yerinden kaçtı.

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Hamile eşini pompalı tüfekle vurdu!

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Fatma Ç. yaralı vaziyette yerde yatarken, babası gözlerinin önünde vurulan kızının başını dizine koyup okşadı. Büyük şok yaşayan baba, bir yandan da kızına yardım için çabaladı.

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