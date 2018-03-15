Hamile eşi aşerdi Tarkan pizzacıya koştu!

Baba olacağını sosyal medyada paylaştığı bir videoyla duyuran Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun üzerine titriyor. Sanatçı, önceki gece 4 aylık hamile olan eşi aşerince kendisini sokağa attı.

Tarkan, canı pizza ve risotto çeken eşi için geç saatlerde Tarabya'daki evinden kalkıp Etiler'deki bir mekana gitti. Siparişleri için yardımcısını göndermek yerine kendisi giden sanatçının, yemeklerin tuzsuz ve baharatsız olması için de talimat verdiği öğrenildi.

KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

Siparişler hazır olur olmaz evinin yolunu tutan Tarkan, elinde torbalarla mekanın kapısında objektiflere yansıdı. Muhabirlerin beklediğini gören sanatçı, eşine siparişleri yetiştirmek için mekandan hızla ayrılmak istedi.