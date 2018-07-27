'Hamile değilse yüzüme tükürün' yorumuna olay cevap!

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat ile yaşadığı birliktelikle magazin gündemine bomba gibi düşenİdil Fırat, sosyal medya hesabından söz töreninde çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Bir takipçisi ise bu paylaşıma "Hamile değilse yüzüme tükürün" şeklinde bir yorum yazdı.
İdil Fırat'tan ise cevap gecikmedi: Valla tükürmek ayıp olur ama başka bir şey isterseniz yapalım:) Sevgiler
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