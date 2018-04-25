Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan gözyaşlarına boğuldu

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı. 19 yaşındaki genç kız 6 yaşından itibaren beraber büyüdüğü ‘Zeytin’ isimli kedisini kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından Zeynep Alkan, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak şu ifadelere yer verdi;

“Bu çocuk 13 senedir en yakın arkadaşım, kardeşim, kızım, dostum, yoldaşım Zeytin ve bende içimden gelenleri paylaşmak istedim. Elveda, seni çok seviyorum”

Zeynep Alkan ardından bir video daha paylaşarak, acısını paylaşan takipçilerine teşekkür etti.