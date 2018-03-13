Hamdi Alkan'ın eşleri aynı fotoğrafta bir araya gelme sebepleriyse...

Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör ve şimdiki eşi Selen Görgüzel, kızları Ayşe'nin doğum gününde bir araya geldiler. Canan Hoşgör, Ayşe ile birlikte yer aldıkları bu fotoğrafı "Can Ayşem... Canım Ayşem 11 oldu... Sağlıkla, huzurla, neşeyle, daima beraber inşallah kuzum" notuyla paylaştı.

Hamdi Alkan'ın eşleri aynı fotoğrafta bir araya gelme sebepleriyse...

Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör ve şimdiki eşi Selen Görgüzel, kızları Ayşe'nin doğum gününde bir araya geldiler. Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel'den olan kızı Ayşe'nin doğum gününe Zeynep Alkan'ın annesi Canan Hoşgör de katıldı. Alkan ailesi kızları Ayşe için sürpriz bir doğumgünü organize etti. Doğum günü vesilesiyle bir araya gelen aile bu mutlu günlerini Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştılar.

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Hamdi Alkan'ın eşleri aynı fotoğrafta bir araya gelme sebepleriyse...

Canan Hoşgör, Ayşe ile birlikte yer aldıkları bu fotoğrafı "Can Ayşem... Canım Ayşem 11 oldu... Sağlıkla, huzurla, neşeyle, daima beraber inşallah kuzum" notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Selen Görgüzel ise aynı kareyi "Seni çok seviyoruz Ayşemiz... Nice mutlu yaşlara kuzum! Can cana, yan yana, hep beraberce...İlknaz, Ankara’da olsanda burada canımızdaydın. Annem bir olduk, tek olduk üfledik Ayşemizin pastasını..." notuyla paylaştı.

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Hamdi Alkan'ın eşleri aynı fotoğrafta bir araya gelme sebepleriyse...

İşte Alkan ailesinin kızları Ayşe'nin doğum gününden paylaşılan mutlu anların fotoğrafları...

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Hamdi Alkan'ın eşleri aynı fotoğrafta bir araya gelme sebepleriyse...

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