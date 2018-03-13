Hamdi Alkan'ın eşleri aynı fotoğrafta bir araya gelme sebepleriyse...

Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör ve şimdiki eşi Selen Görgüzel, kızları Ayşe'nin doğum gününde bir araya geldiler. Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel'den olan kızı Ayşe'nin doğum gününe Zeynep Alkan'ın annesi Canan Hoşgör de katıldı. Alkan ailesi kızları Ayşe için sürpriz bir doğumgünü organize etti. Doğum günü vesilesiyle bir araya gelen aile bu mutlu günlerini Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştılar.