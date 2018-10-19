Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör soyuldu! Hırsız tanıdık çıktı

Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör'ün 82 bin 76 dolarını çaldığı iddia edilen sigortacısının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Oyuncu Canan Hoşgör’ün 82 bin 76 dolarını çaldığı iddia edilen sigortacısı Ayşe C., Ayşe C.’nin asistanı Burcu E., şoförü Barış E. ve Ali E. hakkında yürütülen soruşturmada karar verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Canan Hoşgör’ün arkadaşı olan Ayşe C.’nin tavsiyesiyle bankada bulunan 82 bin 76 doları başka bankaya yatırmak amacıyla çektiği, daha sonra Ayşe C.’nin ofisine gittiği anlatıldı. Twitter

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Canan Hoşgör’ün ofiste kahve içtikten sonra halsizleştiğini, bankalar kapandığı için parayı yatıramadığını, kendisini kötü hissettiğinden dolayı araç kullanamayacağını söylemesi üzerine şüpheli Ayşe C.'nin evine götürmeyi teklif ettiği, müştekinin bu teklifi kabul ettiği ve birlikte şüphelinin evine gittikleri belirtildi. Twitter

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Şüpheli Ayşe C.’nin evinde asistanı Burcu E.’nin de bulunduğu, gece saat 01.00 sıralarında yatmaya karar verdikleri, müştekinin içinde para bulunan çantayı yatacağı odadaki dolaba koyduğu ve Ayşe C. ile aynı odada uyudukları, sabah uyandığında çantasının yerinde olmadığını belirterek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Twitter

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