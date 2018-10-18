Hamdi Alkan: Kıskançlık krizine sokacaksınız adamı!

"KISKANÇLIK KRİZİNE SOKACAKSINIZ ADAMI" Instagram hesabından eski bir fotoğrafını paylaşan Selen Görgüzel Alkan, yine adından söz ettirdi. Alkan'ın bir takipçisi yaptığı bu paylaşıma; "Hamdi Bey paylaşımları görünce ne diyecek acaba? Kıskançlık krizine sokacaksınız adamı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Değişmeyen tek şey sizin her fotoğrafta bir öncekinden daha güzel çıkmanız" yorumunu yaptı.