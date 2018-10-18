Hamdi Alkan: Kıskançlık krizine sokacaksınız adamı!

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan, cesur fotoğrafıyla kendine hayran bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, 'erken tbt' fotoğrafıyla olay oldu.
"KISKANÇLIK KRİZİNE SOKACAKSINIZ ADAMI" Instagram hesabından eski bir fotoğrafını paylaşan Selen Görgüzel Alkan, yine adından söz ettirdi. Alkan'ın bir takipçisi yaptığı bu paylaşıma; "Hamdi Bey paylaşımları görünce ne diyecek acaba? Kıskançlık krizine sokacaksınız adamı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Değişmeyen tek şey sizin her fotoğrafta bir öncekinden daha güzel çıkmanız" yorumunu yaptı.
"EŞİMİN VE KIZIMIN SAÇLARINI MI YOLAYIM" DEMİŞTİ Geçtiğimiz aylarda eşi Selen Görgüzel'in fotoğraflarının altına yapılan kötü yorumlar Hamdi Alkan'ı isyan ettirmişti.
Alkan eleştirilere; "Kadın spor yapıyor, sağlıklı görünüyor. Verdiği fotoğrafın anlamı çok açık: Spor yapan, sağlıklı, dinç bir anne. Ne yapayım gidip eşimin, kızımın saçlarını mı yolayım? Böyle mi mutlu olacaksınız? Hayır, bunu yapmayacağım. Dünya yeterince kötü." cevabını vermişti.
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