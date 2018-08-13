Hamdi Alkan: Ben kazanıyorum onlar yiyorlar

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Gazetecilere poz verip soruları cevaplandıran ikiliden Selen Görgüzel, "Tatil bitti mi?" sorusuna, "Tatil biter mi hiç?" karşılığını verdi. Yönetmen Hamdi Alkan ise "Ben çalışıyorum, onlar tatil yaparak paralarımı yiyorlar" diyerek, eşine takıldı

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Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Cadde'nin haberine göre, bir restoranda dostları ile yemek yiyen Hamdi Alkan-Selen Görgüzel çifti, daha sonra alışveriş merkezine girerek uzun süre tur attı.







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Gazetecilere poz verip soruları cevaplandıran ikiliden Selen Görgüzel, "Tatil bitti mi?" sorusuna, "Tatil biter mi hiç?" karşılığını verdi. Yönetmen Hamdi Alkan ise "Ben çalışıyorum, onlar tatil yaparak paralarımı yiyorlar" diyerek, eşine takıldı.







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