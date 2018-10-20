Hamburger yemek için 18 saat sırada beklediler

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, kentte ilk şubesini açan Asya merkezli fast-food firmasının önünde hamburger ve tavukburger alabilmek için saatlerce bekledi.
Hamburger dışında Asya'ya özgü fast-food çeşitlerini de denemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Kuyruğun en önünde yer alan iki kişi 18 saat boyunca 08:00'da kapılarını açan dükkanın önünde bekledi.
Kızartılmış tavuk, domates soslu makarna ve sosisli sandviçin bulunduğu menü 28 liraya satılıyor.
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