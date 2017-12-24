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Hamas'tan bomba iddia! İşte Trump'ın yeni İsrail planı!

Hamas'tan bomba iddia! İşte Trump'ın yeni İsrail planı!

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Trump'la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Trump'ın İsrail'i yahudilerin devleti olarak tanıyacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 14:00 - Güncelleme: 24-12-2017 14:00

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Kudüs konusunda yeni açıklamalar yapabileceği yönünde bilgiler bulunduğunu bildirdi.

Heniyye, Hamas'ın Gazze'de düzenlediği 11. Bilimsel Kudüs Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "ABD yönetiminin, (İsrail'i) Yahudi devleti olarak tanıyabileceği, tüm Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e ait olduğunu ve Filistinli mültecilerin dönüş hakkı olmadığını açıklayabileceği yönünde ilgili kesimlerden elimize ulaşan bazı bilgiler var." dedi. Heniyye, söz konusu "ilgili kesimler" hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ, TUTUMUNU NETLEŞTİRMELİ: Filistin'in iç meselelerinin düzeltilmesi ve barış sürecinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Heniyye, Filistin direnişi üzerindeki ellerin çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Heniyye, Filistin yönetiminden de "İsrail ile güvenlik koordinasyonu meselesi ve Oslo Anlaşması konusunda net bir tutum sergilemesini" talep etti.

İsrail'in Kudüs'teki her türlü uygulamasının boş ve geçersiz olduğunu vurgulayan Heniyye, "Kudüs, Filistin devletinin siyasi, Müslümanların dini ve özgür dünyanın insani başkentidir." ifadesini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 24 Aralık 2017 20:06 bu hamas ,kafayı yemiş.trump, isral i musevi devleti olarak tanıyacakmış.dünya tanıdı,türkiye tanıdı.hamasın ,haberi yok mu?israil devleti 14 mayıs 1948 de kuruldu.türkiye,israil i 28 mart 1949 da devlet olarak tanıdı.bu hamas, ne içiyor da kafayı yemiş?

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