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Hamaney Trump'a ateş püskürdü: Cevapsız kalmayacak

Hamaney Trump'a ateş püskürdü: Cevapsız kalmayacak

İran'daki yönetim karşıtı gösteriler konusunda ABD'yi suçlayan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Akli dengesi yerinde olmayan bu adam, bunun cevapsız kalmayacağını bilmeli" dedi. 

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 16:16 - Güncelleme: 09-01-2018 16:16

İran'da 28 Aralık'ta başlayan protesto gösterilerinin organize bir hareket olduğunu savunan İran dini lideri Hamaney, planlamanın ABD ve İsrail tarafından yapıldığını, Fars Körfezi'ndeki zengin bir ülkenin bunun finansmanını sağladığını ve taşeron olarak da Halkın Mücahitleri Örgütü'nün kullanıldığını ileri sürdü. 

TELAFİSİZ KALMAYACAK: ABD Başkanı Trump ve Washington yönetimini sert ifadelerle hedef alan Hamaney, "Başınız taşa değdi; tekrarlarsanız yine başarısız olursunuz. Kaç gün boyunca İran'a zarar verdiniz, bu telafisiz kalmayacak. Amerikalıların dediğine göre bile akli dengesi yerinde olmayan bu adam göstermelik oyunlarının cevapsız kalmayacağını bilmeli" diye konuştu.

İran'da bir haftadan fazla süren ülkedeki protesto gösterilerinde 3 bin 700 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Milletvekili Mahmud Sadıki, olaylar nedeniyle ülke genelinde gözaltına alınan kişi sayısının yaklaşık 3 bin 700 olduğunu, gözaltına alınan öğrenciler hakkında kesin rakamın ellerinde olmadığını kaydetti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • hayri kozanoglu 09 Ocak 2018 19:36 Yasasin mollalar iran hukumetini sonuna kadar destekliyorum

    CEVAP YAZ 1 3
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