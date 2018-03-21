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Hamaney böyle destek istedi: Real Madrid'i tutar gibi tutun

Hamaney böyle destek istedi: Real Madrid'i tutar gibi tutun

İran Lideri Ali Hamaney, halkın yerli malı kullanma konusunda İspanyol futbol takımı Real Madrid'i destekler gibi ısrarcı olmalarını istedi.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 20:50 - Güncelleme: 21-03-2018 20:50

Sputnik'te yer alan habere göre İran'da yeni yılın ve bahar mevsiminin müjdecisi Nevruz münasebetiyle Meşhed kentinde halka hitap eden Hamaney, ülkedeki ekonomik sorunların çözülmesi için yerli malı kullanılması çağrısında bulundu.

Hamaney, Nevruz'un iyiliklere vesile olması temennisinde bulunarak, ülke yöneticileri ve halkı, İran ürünlerini kullanmada ısrarlı olmaya çağırarak, "Real Madrid'i tutar gibi yerli malını tutun" ifadelerini kullandı.

Kaçakçılık konusuna da değinen Hamaney, kaçakçılığın ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayarak, her alanda yerli sermaye ve insan gücünün değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'DEAŞ, İSRAİL UNUTULSUN DİYE KURULDU'

İran lideri konuşmasında, bölgesel konulara da değindi. Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı bölge ülkelerinin İsrail'i unutması amacıyla kurduğunu iddia etti. İran lideri, ABD'nin bölgedeki hedeflerine ise ulaşamayacağını ifade etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Alevi 21 Mart 2018 22:14 Allah ömrünü uzun ve bereketli Düsmanlari ise kahr u perişan eylesin.

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