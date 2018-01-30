  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Hamaney ABD'nin planını açıkladı! Terör örgütü o ülkeye gidiyor

Hamaney ABD'nin planını açıkladı! Terör örgütü o ülkeye gidiyor

İran Lideri Ali Hamaney'den ABD'nin terör örgütü DEAŞ'la ilgili bomba planını açıkladı. Hamaney ABD'nin DEAŞ'ı Afganistan'a taşıdığını öne sürdü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-01-2018 13:45 - Güncelleme: 30-01-2018 13:45

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da konuşan Hamaney, Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etti.

Suriye ve Irak'ta etkisiz hale gelen DEAŞ'ın ABD tarafından Afganistan'a yönlendirildiğine işaret eden Hamaney, "ABD, DEAŞ'ı Afganistan'a taşıyarak bölgede kendi varlığına gerekçe oluşturmaya ve İsrail'in güvenliğini sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin desteklediği terör örgütlerinin Şia ve Sünni ayrımı yapmaksızın insanları hedef aldığını dile getiren Hamaney, Washington yönetiminin bölge ülkelerini birbirine düşürerek İsrail'i unutturmaya çalıştığını kaydetti.

Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hamaney ABD'nin planını açıkladı! Terör örgütü o ülkeye gidiyor haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat