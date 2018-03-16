Hamamlara fuhuş baskını: Hepsi mühürlendi!

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 61 adreste bulunan 13 otel toplamda 480 gün, 4 hamam ve masaj salonu 300 gün, 3 pansiyon toplamda 90 gün kapatıldı.

Ayrıca ev olarak kullanılan 1 iş yeri 30 gün, 46 ev ile 1 iş yeri ise 1200 gün Fuhuşla Mücadele Komisyonunca kapatılarak mühürlendi.

Polisi görünce 'fuhuş değil kısır yapıyoruz' dedi