Hamam böceğini idam eden adam tutuklandı!

Sputnik'te yer alan habere göre Filipinler'in Pasig kentinde yaşayan Gabriel Tuazon isimli bir heykeltıraş, evine giren hamam böceğini kendi yaptığı mini bir elektrikli sandalyede idam etti.

İDAM SANDALYESİNİ 2 SAATTE YAPTI

Gabriel, bir ampul ve batarya tellerini bağladığı tahtadan mini idam sandalyesini yapmak için iki saat harcadı. İnfaz anını videoya alan heykeltıraş, böceğin vücuduna elektrik vererek iç kısmının kızarmasına neden oldu.

Sandalyeyi geri dönüştürülmüş malzemeden yaptığına söyleyen Tuazon şunları söyledi: "Çok sıcak olduğu için camı açtım ve hamam böceği içeri girdi. İçeri gelmemesi gerekiyordu. Her şey hamam böceği odama girdiğinde başladı. Ona bir nesne ile vurmam gerekiyordu ama bunun berbat bir fikir olduğunu hissettim. Çünkü çalışma masam kirlenebilirdi. Onu canlı yakaladım. Bu fikir aklıma bu şekilde geldi."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Sosyal medyada hamam böceğine yapılan işkenceye çok sayıda kişi tepki gösterdi. İşkence videosuna tepki gösteren Manuel Malingo ismindeki bir kullanıcı "Herhangi biri bunun kabul edilebilir olduğunu nasıl düşünebilir? Her yaşayan varlığın hisleri vardır. Hayvanlara karşı yapılan bu zulme izin verilmemeli" dedi.

Bir başka kullanıcı Josef Dasco ise, "Biz diğer hayvanlara karşı çok zalimiz. İnsan olmamız iyi bir şey. Ama ya hamam böceği olsaydık?" dedi.

Filipinli heykeltıraş, böceğe işkence ederek öldürdükten sonra 'tabut' niyetine de bir kibrit kutusunun içerisine koydu. Ancak Tuazon, kibrit kutusunu daha sonra ne yaptığı konusunda bilgi vermedi.

Heykeltıraşın polis tarafından 'hayvanlara işkence etmek' suçundan tutuklandığı belirtildi.