Haluk Ulusoy'un oteli icradan satılacak!

Türkiye’nin en ünlü turistik tesisleri arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’un sahip olduğu Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı Fantasia Hotel De Luxe icra üzerinden satışa çıkarıldı.

Kuşadası İcra Müdürlüğü'nün borçlar nedeniyle verdiği ihale kararı, 11 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00'de Kuşadası Adliyesi’nde gerçekleştirilecek. İlk ihalede alıcı olmaması durumda ise satış işlemi 8 Ekim tarihinde yeniden yapılacak.

İŞTE BİÇİLEN BEDEL

102 milyon 787 bin 478 TL muhammen bedel biçilen otel üzerinde üzerinde haciz ve ipotek şerhleri mevcut bulunuyor.

TURGUT ÖZAL AÇMIŞTI

Kuşadası Yavansu Mahallesi’nde denize sıfır olarak yaptırılan ve açılışı Turgut Özal tarafından 1989 yılında gerçekleştirilen 5 yıldızlı Kuşadası Fantasia Hotel De Luxe, toplam 22 bin 417 metrekare alan üzerinde kurulu.

OTELDE NELER VAR NELER

Otelde 292 adet standart oda, 14 suit oda, 15 aile odası olmak üzere toplam 333 oda ve iki kral dairesi bulunuyor. 8 kattan oluşan tesiste, ala carte restaurant, açık restaurant, kapalı restaurant, açık ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı, banana, deniz bisikleti, jetski, katamaran, yelkenli faaliyetleri, paraşüt, dalgıçlık okulu gibi aktiviteler, jakuzi, masaj hizmetleri, doktor, fotoğrafçı, güzellik salonu, kuaför, market hizmetleri, disco, bar, TV, küvet, kablosuz internet ve oda kasası ile oda hizmeti bulunuyor.

Sürdürülebilir Çevre ve Verimlilik Sertifikası ile Mavi Bayrak’ı da bulunan tesiste 6 bin metrekarelik yeşil alana sahip.