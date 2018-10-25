Haluk Piyes kimdir hangi filmlerde oynadı kaç yaşındadır ?

43 yaşındaki yakışıklı oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla eski halinden eser kalmadığını gösteriyor. Türk asıllı Alman dizi ve sinema oyuncusu Haluk Piyes, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Peki sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine toplayan yakışıklı oyuncu Haluk Piyes kimdir? Hangi film ve dizilerde oynamıştır? Annesi nerelidir?

HALUK PİYES KİMDİR?

30 Mart 1975 tarihinde Almanya, Köln'de doğan Piyes'in 2 ablası vardır. Annesi Tarsus, Sarıibrahimli, babası ise Kırşehir, Çiçekdağlı'dır. Ailesi 1970 yılında Almanya'ya çalışmaya gitmiş babası ise o küçükken evi terk etmiştir. Piyes, Almanya'da ilk öğretmeninin desteği ile okuldayken tiyatro kurslarına gitti.

Almanya'da okuduğu üniversitede bitirmediği hukuk eğitimiyle birlikte tiyatro ve sinema eğitimi de aldı. Bir ara fuarlarda sunuculuk yaptı. Bakalorya 'sını Yahudi bir okulda bitirdi.

1991 yılında gittiği Los Angeles'da AFI'da 3 sene senaryo ve yönetmenlik,New York'ta ise Actors Studio'da ve Los Angeles HAW'da oyunculuk eğitimi aldı.

YABANCILAR LUK PİYES DİYE SESLENİYOR

Amerika'dan sonra tekrar Almanya'ya dönen Piyes'e yabancılar, isim zorluğundan dolayı 'Luk Piyes' diyor. İlk rolü, Buket Alakuş'un kısa metrajlı bir filmiyle olmuştur. Piyes ardından birkaç TV filminde oynamıştır. Yakışıklı oyuncu 2000 yılında rol aldığı Kanak Attack filmi ile sektöre girmiştir.







FİLMLERİ VE DİZİLERİ:

2013 - 2014 - Galip Derviş (TV Dizisi)

2013 - Firuze (TV Dizisi)

2012 - Muck (Ozan) (TV Dizisi)

2010 - Umut Yolcuları (Komiser Nasuh) (TV Dizisi)

2010 - Arka Sokaklar 5. Sezon (Komiser Nasuh) (TV Dizisi)

2009 - Kanımdaki Barut (Barut) (Sinema Filmi)

2009 - Aynadaki Düşman (Murat Şahin) (TV Dizisi)

2007 - Pusat (Ali Pusat) (TV Dizisi)

2007 - Mülteci (Şivan) (Sinema Filmi)

2006 - Sahte Prenses (Kerem Akdağ) (TV Dizisi)

2006 - Pars: Kiraz Operasyonu (Tayfun) (Sinema Filmi)

2005 - Eylül (Kerem Aktaş) (TV Dizisi)

2004 - Koru Kendini (Ilir) (Sinema Filmi)

2002 - Der Brief des Kosmonauten (Ruslan) (Sinema Filmi)

2001 - O da Beni Seviyor (Hüseyin) (Sinema Filmi)

2000 - Kanak Attack (Ertan) (Sinema Filmi)

1996 - Kobra Takibi (Nick) (TV Dizisi)

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