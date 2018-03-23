Haluk Levent'ten HES tepkisi!

ROCK müzik şarkıcısı Haluk Levent, Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) inşaatına tepki gösterdi.

Haluk Levent'ten HES tepkisi!

Bugün akşam vereceği konser için Karabük'e gelen Haluk Levent, dünyadaki tür çeşitliliğinin en fazla olduğu 100 ormandan biri olan Yenice ormanlarındaki doğa ve macera tutkunlarının uğrak yeri Şeker Kanyonu'ndaki Şimşir Deresi'ne yapılması planlanan HES inşaatına karşı çıkan Yenice Platformu üyeleriyle buluştu. Kanyon girişindeki mesire alanında Yenice Platformu Başkanı Mustafa Akay'dan bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Haluk Levent, yetkililere tepki gösterdi.

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Haluk Levent'ten HES tepkisi!

Haluk Levent, "HES'lerin özellikle ülkenin çok önemli turizm geliri olabilecek ya da insanların geçimini sağladığı, çocuklarını üniversitelerde okutup, o ırmaktan, o ottan beslendiği, ailelerin olduğu bölgelerde, doğanın en güzel yerlerine kurulmasını ben anlayamıyorum. Buraya, bu cennet vadiye bu nedenle geldim. Yenice halkıyla dayanışmaya geldim. Biz bu HES'lere karşıyız. Kurulabilecek yerler vardır.'' ifadelerini kullandı.

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Haluk Levent'ten HES tepkisi!

''Doğayı tahrip etmeden, doğayı yaralamadan yapılacak bölgeler de var. Ama işletmelerin, işletmecilerin bazen işine geliyor.'' diyen Haluk Levent, 'Çok kolay yoldan birazcık daha kar ederiz' diyorlar. Ama biz Yenice halkıyla beraberiz, yanındayız ve biz burada HES istemiyoruz" dedi.

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Haluk Levent'ten HES tepkisi!

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